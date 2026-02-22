3.73 BYN
Жаночы твар беларускай арміі - афіцэры, урачы, псіхолагі, перакладчыкі, юрысты і снайперы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У нашай арміі ёсць і жаночы твар. І з кожным годам колькасць беларусак, якія хочуць служыць на карысць Айчыны, павялічваецца. Сярод жанчын-афіцэраў ваенныя ўрачы, псіхолагі, перакладчыкі, юрысты, а таксама снайперы і не толькі.
Калі Валянціну Церашкову спыталі, ці не цяжка ёй усё сваё жыццё займацца мужчынскай справай, яна адказала проста, але геніяльна: "Хто сказаў, што прафесія касманаўта мужчынская? Гэта проста прафесія". У Дзень абаронцаў Айчыны мы прыйшлі туды, дзе, здавалася б, балем кіруюць выключна мужчыны. Але гэты калідор памятае крокі зусім розных ботаў (гл. відэа).