3.79 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Жыхароў і гасцей Віцебска чакаюць на бясплатныя экскурсіі, майстар-класы і квесты
Віцебск далучыўся да рэспубліканскай акцыі "Вандруй. Адчуй. Натхняйся". Экскурсіі, квесты і майстар-класы чакаюць жыхароў і гасцей абласнога цэнтра ўвесь тыдзень. У турыстаў ёсць магчымасць бясплатна пабываць у самых папулярных музеях горада - музеі-сядзібе Марка Шагала і АРТ-цэнтры, дзе экспануюцца работы мастака. Таксама напярэдадні "Славянскага базару" гасцей знаёмяць з гісторыяй, традыцыямі і цікавымі фактамі аб легендарным фестывалі мастацтваў.
У праграме акцыі таксама экскурсіі на прадпрыемствы рэгіёна. Прамысловы турызм становіцца ўсё больш папулярным у падарожнікаў.