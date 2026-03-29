ЖКГ Мінскай вобласці запускае акцыю "Цяпло і святло нашым ветэранам"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Да Дня Перамогі ЖКГ Мінскай вобласці запускае важную акцыю. "Цяпло і святло нашым ветэранам" падораць не толькі профільныя спецыялісты - да ініцыятывы далучыцца і моладзь. Хлопцы и дзяўчаты дапамогуць з уборкай тэрыторыі, навядзеннем парадку ў доме.
Усяго ў рамках акцыі запланавана больш як 45 мерапрыемстваў. Асаблівая місія ў ёй будзе належаць моладзі: гэта не толькі выкананне прац, але і сустрэчы, ушаноўванне ўдзельнікаў, ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, удоў ветэранаў, былых вязняў фашысцкіх канцлагераў, працаўнікоў тылу.