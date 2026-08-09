Жнівеньскі тэмпературны рэкорд і штормавы фінал: як Беларусь перажыла надвор'евы трылер
Ці прынясе жнівень чарговыя надвор'евыя сюрпрызы і як беларусы справіліся з прыроднымі анамаліямі
Так спякотна ў Беларусі яшчэ не было! На гэтым тыдні зафіксавалі тэмпературны рэкорд жніўня. Экстрэмальным пеклам стаў поўдзень краіны. Тэмпература ў Гомельскай вобласці прабівала ўсе гістарычныя столі. Самым гарачым пунктам стаў горад Мазыр. Тут слупкі тэрмометраў паказалі адзнаку плюс 40,3 градуса.
Такая небяспечная метэаралагічная з'ява зафіксавана на 21-й метэастанцыі Беларусі: у Брэсцкай, Гомельскай і на поўдні Мінскай абласцей. Экстрэмальны "цеплавы купал" біў рэкорды не толькі ў паветры, але і ў вадаёмах.
Аднак спёка - гэта толькі першы раздзел надвор'евага трылера. Адразу пасля анамальна высокіх тэмператур Беларусь накрыла серыя магутных штормаў (глядзіце відэа).