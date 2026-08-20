Жук: Людзей цікавяць пытанні, звязаныя з будучыняй, сацыяльнай палітыкай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Інфармацыйная і нацыянальная бяспека, кіберпагрозы і барацьба з фэйкамі. Рэспубліканскі інфармацыйна-асветніцкі праект "Пульс краіны - факты, трэнды, сэнсы" наведаў Кобрын.
З працоўнымі калектывамі сустрэўся міністр інфармацыі Беларусі. Дзмітрый Жук падкрэсліў, што ўменне абараніць сябе ў лічбавай прасторы сёння становіцца адным з ключавых фактараў стабільнасці дзяржавы. Ён заклікаў грамадзян заўсёды правяраць інфармацыю і не прымаць рашэнняў на эмоцыях.
"Пульс краіны" ўжо ахапіў дзясяткі гарадоў. У Кобрыне праект яшчэ раз даказаў, што ўлада гатовая чуць людзей, а людзі - адкрыта гаварыць пра тое, што хвалюе.