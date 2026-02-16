"Жыллё, умовы працы, годная заработная плата" - Заяц распавёў, як прывабіць людзей у вёскі

Падатковыя льготы, арэнднае жыллё, камфорт як у горадзе. Меры па стымуляванні пераезду ў сельскую мясцовасць і замацаванні спецыялістаў у беларускай вёсцы - галоўная тэма выязнога пасяджэння Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні.

У Фаніпалі ўдзел у важнай размове прынялі вядучыя прадпрыемствы АПК краіны, а таксама маладыя спецыялісты з пяці рэгіёнаў. Задача, пастаўленая Прэзідэнтам на найбліжэйшую пяцігодку ў пытанні адраджэння сяла, - стварэнне новага нацыянальнага падыходу, які матываваў бы людзей, а галоўнае моладзь да пераезду ў беларускую вёску. У краіне для гэтага ўжо сёння робіцца шмат чаго.