3.72 BYN
2.85 BYN
3.39 BYN
"Жыллё, умовы працы, годная заработная плата" - Заяц распавёў, як прывабіць людзей у вёскі
Падатковыя льготы, арэнднае жыллё, камфорт як у горадзе. Меры па стымуляванні пераезду ў сельскую мясцовасць і замацаванні спецыялістаў у беларускай вёсцы - галоўная тэма выязнога пасяджэння Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні.
У Фаніпалі ўдзел у важнай размове прынялі вядучыя прадпрыемствы АПК краіны, а таксама маладыя спецыялісты з пяці рэгіёнаў. Задача, пастаўленая Прэзідэнтам на найбліжэйшую пяцігодку ў пытанні адраджэння сяла, - стварэнне новага нацыянальнага падыходу, які матываваў бы людзей, а галоўнае моладзь да пераезду ў беларускую вёску. У краіне для гэтага ўжо сёння робіцца шмат чаго.
Леанід Заяц, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі, адзначыў, што недахоп рабочых рук на сяле - актуальнае пытанне. "Мы сёння абмеркавалі, што неабходна для таго, каб захаваць у сельскай гаспадарцы, у сельскіх населеных пунктах калектывы, спецыялістаў, кіраўнікоў, работнікаў масавых прафесій. Пагаварылі і пра тое, як дадаткова прывабіць рэсурсы з нашых гарадоў, - сказаў ён. - У першую чаргу неабходна, вядома, выхоўваць маладых людзей, каб яны хацелі звязаць сваё жыццё з сельскай гаспадаркай. Трэба прывучаць да працы. Трэба ў школе, сям'і, грамадстве прапагандаваць сельскі лад жыцця".
"Каб прывабіць людзей на сяло, неабходны жыллё, умовы працы, годная заработная плата. І такія магчымасці ў нашай краіне ёсць", - падкрэсліў Леанід Заяц.
Зараз мясцовым органам улады і галіновым міністэрствам неабходна правесці інвентарызацыю дзеючых мер. Гэта дазволіць убачыць, што сапраўды працуе, а дзе трэба ўзмацніць. Як вынік - будзе сфарміраваны пакет канкрэтных мер па стымуляванні перасялення ў сельскую мясцовасць. Яго Прэзідэнту павінны падаць да 31 сакавіка.
Фота БЕЛТА