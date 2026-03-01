3.75 BYN
"Жыццё на 100 %" - шматдзетная мама аб выхаванні пецярых дзяцей
2026-ты - Год беларускай жанчыны. З надыходам вясны прадстаўніцы прыгожай паловы адчуваюць усё больш увагі. Беларускі, якія працуюць у розных галінах эканомікі, у гэтыя дні атрымліваюць узнагароды. І, бадай, самая ганаровая з іх - ордэн Маці.
20 лютага ўказам Прэзідэнта высокіх узнагарод удастоены больш за 200 беларусак.
Моцная сям'я - залог росквіту грамадства
"Быць мамай пецярых дзяцей - гэта вялікая праца. Дзеці займаюць вельмі шмат твайго часу. І знаходзіць час на дзяцей - гэта жыць жыццё на 100 %", - прызнаецца шматдзетная мама Алена Бода.
Быць клапатлівай мамай, любячай жонкай і паспяховым спецыялістам адначасова - задача не з лёгкіх. Але для Алены гэта свядомы выбар, у якім яна не сумняваецца ні секунды. У жанчыны пяцёра дзяцей - 3 хлопчыкі і 2 дзяўчынкі. Дзеці растуць дружнымі і з малых гадоў становяцца галоўнымі памочнікамі для бацькоў. Сама Алена прызнаецца: вялікі і шумны дом заўсёды быў іх з мужам запаветнай марай.
Каб усё паспяваць, у сям'і дзейнічае простае правіла: кожны заняты справай. У дзяцей - вучоба, каратэ, танцы, футбол, а яшчэ хатнія клопаты, якія яны выконваюць па чарзе. І ніхто не скардзіцца - наадварот, хлопчыкі і дзяўчынкі ганарацца сваёй вялікай і дружнай камандай.
Сапраўдная апора і галоўная матывацыя - муж Дзмітрый. Галава сям'і - той самы тыл, з якім надзейна і бяспечна.
Ёсць у сям'і і свае сакрэты выхавання. Гэта індывідуальны падыход да кожнага дзіцяці. Нягледзячы на розніцу ва ўзросце, гэта адчуваюць і 7-гадовая Ева, і 17-гадовая Ульяна.
Алена Бода, уладальніца ордэна Маці:
"Яны ўсе розныя. І трэба да кожнага знайсці індывідуальны падыход, на кожнага знайсці час, пабыць з кожным дзіцем сам-насам".
Вялікая сям'я патрабуе шмат увагі, прызнаецца жанчына. Пры гэтым і ў прафесіі Алена мае поспех. Яна медсястра-анестэзіст. Працуе ў 6-й клінічнай бальніцы. З нараджэннем трэцяга дзіцяці перайшла на чатырохдзенны рабочы тыдзень. Пятніца - дзень мамы.
"Дзень мамы - гэта дзень, свабодны ад працы, які табе дае дзяржава, - расказала шматдзетная мама. - Дзяржава шмат чым дапамагае: бясплатнае харчаванне ў школе, 50 % аплаты за дзіцячы сад. Здаецца, дробязі ўсё, але ўвогуле гэта добрая дапамога".
Праца бацькоў нялёгкая, але важная і дзяржава гэта цэніць. Моцная сям'я сёння - залог росквіту грамадства. Менавіта таму ў Беларусі асаблівая ўвага надаецца ахове мацярынства і дзяцінства. Гэтага курсу будут прытрымлівацца і надалей.