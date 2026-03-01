"Жыццё на 100 %" - шматдзетная мама аб выхаванні пецярых дзяцей

2026-ты - Год беларускай жанчыны. З надыходам вясны прадстаўніцы прыгожай паловы адчуваюць усё больш увагі. Беларускі, якія працуюць у розных галінах эканомікі, у гэтыя дні атрымліваюць узнагароды. І, бадай, самая ганаровая з іх - ордэн Маці.

Быць клапатлівай мамай, любячай жонкай і паспяховым спецыялістам адначасова - задача не з лёгкіх. Але для Алены гэта свядомы выбар, у якім яна не сумняваецца ні секунды. У жанчыны пяцёра дзяцей - 3 хлопчыкі і 2 дзяўчынкі. Дзеці растуць дружнымі і з малых гадоў становяцца галоўнымі памочнікамі для бацькоў. Сама Алена прызнаецца: вялікі і шумны дом заўсёды быў іх з мужам запаветнай марай.