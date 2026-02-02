3.73 BYN
Жыццёва важная дапамога: як працуе сістэма адраснай падтрымкі пажылых людзей у халады
Аўтар:Таццяна Грышук
Маразы не пакідаюць Беларусь. Ноччу і раніцай 4 лютага па ўсходзе краіны слупок тэрмометра апусціцца да мінус 25-29 градусаў. Такое надвор'е патрабуе асаблівай увагі да тых, каму патрэбна дапамога больш за ўсё. У рэгіёнах сацработнікі і валанцёры наведваюць пажылых людзей, дапамагаюць з побытам, прадуктамі і лекамі.
Зімой маршрут сацыяльных работнікаў становіцца асабліва шчыльным. Ва ўмовах моцных маразоў кожная такая сустрэча - не проста візіт, а жыццёва важная дапамога тым, каму складана спраўляцца ў адзіночку (гл. відэа).