Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Жыццёва важная дапамога: як працуе сістэма адраснай падтрымкі пажылых людзей у халады

Маразы не пакідаюць Беларусь. Ноччу і раніцай 4 лютага па ўсходзе краіны слупок тэрмометра апусціцца да мінус 25-29 градусаў. Такое надвор'е патрабуе асаблівай увагі да тых, каму патрэбна дапамога больш за ўсё. У рэгіёнах сацработнікі і валанцёры наведваюць пажылых людзей, дапамагаюць з побытам, прадуктамі і лекамі.

Зімой маршрут сацыяльных работнікаў становіцца асабліва шчыльным. Ва ўмовах моцных маразоў кожная такая сустрэча - не проста візіт, а жыццёва важная дапамога тым, каму складана спраўляцца ў адзіночку (гл. відэа).

Разделы:

Грамадства