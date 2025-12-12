Жывую навагоднюю елку пасля свята можна высадзіць у зямлю, расказалі ў Смалявіцкім лясгасе

У лясгасе да падрыхтоўкі ялінак для Новага года падыход асаблівы. Вырасціць навагоднюю прыгажуню - працэс клапотны і няхуткі. З моманту пасадкі да магчымасці ўжо ссекчы дрэўца праходзіць гадоў пяць. На гэты выпадак тут прадумана адразу некалькі навагодніх плантацый. Кожны год пасадкі абнаўляюць, бо попыт на жывыя прыгажуні расце.

Аляксандр Грышчэня, галоўны ляснічы Смалявіцкага лясгаса: "Калі ж елкі ў нас на плантацыях, то за імі ажыццяўляем догляд, косім пустазелле. Калі ж гэта елкі растуць наогул у лесе, там ніякага догляду няма. У нас у лесе расце елка звычайная, якую мы нарыхтоўваем".

Сёлета Смалявіцкі лясгас плануе нарыхтаваць больш за тысячу елак для навагодніх базараў. Прыгажосць і экалогія ў трэндзе. І ўсё часцей беларусы аддаюць перавагу елкам у кадках. Такое дрэва не абсыпаецца, зможа ўпрыгожыць і наступны Новы год. За кошт каранёвай сістэмы прастаіць дома да вясны, а там можна высаджваць і ў зямлю.