Зімовая служба выратавання: ДАІ аказвае дапамогу вадзіцелям у моцныя маразы

ДАІ ўзмоцнена маніторыць становішча на дарогах, не пакідаючы без увагі вадзіцеляў, якія трапілі ў складаную сітуацыю.

Напрыклад, вадзіцель таксі з Савецкага раёна Мінска звярнуўся на лінію 102 з просьбай дапамагчы выштурхнуць яго аўтамабіль, які захраснуў у снегу. Дапамога не прымусіла сябе чакаць - інспектарам ДПС спатрэбілася некалькі хвілін, каб выштурхнуць машыну са снежнага палону (больш падрабязна – глядзіце відэа).

Разделы:

Грамадства