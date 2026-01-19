3.72 BYN
Зімовая служба выратавання: ДАІ аказвае дапамогу вадзіцелям у моцныя маразы
Аўтар:Вікторыя Радзевіч
ДАІ ўзмоцнена маніторыць становішча на дарогах, не пакідаючы без увагі вадзіцеляў, якія трапілі ў складаную сітуацыю.
Напрыклад, вадзіцель таксі з Савецкага раёна Мінска звярнуўся на лінію 102 з просьбай дапамагчы выштурхнуць яго аўтамабіль, які захраснуў у снегу. Дапамога не прымусіла сябе чакаць - інспектарам ДПС спатрэбілася некалькі хвілін, каб выштурхнуць машыну са снежнага палону (больш падрабязна – глядзіце відэа).