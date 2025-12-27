"Зроблена ў Беларусі" - як краіна з унікальнымі тэхналогіямі дыктуе трэнды

Усё адбываецца ўнутры краін. Золата, якое беларусы здаюць, напрыклад, у ламбарды, застаецца ў краіне. Яго чысцяць да вышэйшай пробы, і на "Крышталі" з гэтага ж золата нараджаюцца манеты "Славянка". У лістападзе яна паступіла ў продаж у касы Нацбанка (гл. відэа).