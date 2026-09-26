"Зубр-фэст" аб'яднаў у Белавежскай пушчы аматараў актыўнага адпачынку і сямейных каштоўнасцяў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У атмасферу свята акунулася Белавежская пушча. У Нацыянальным парку праходзіць маштабны фестываль актыўнага адпачынку "Зубр-фэст".
Насычаная праграма мерапрыемстваў сабрала сем'і з розных куткоў краіны. Для гасцей - займальныя конкурсы і спартыўныя спаборніцтвы, гастранамічны квартал, выставы і навуковыя дыскусіі.
Галоўная мэта фестывалю - трансляцыя нацыянальных традыцый, прынцыпаў экалагічнасці і іміджу Брэсцкай вобласці, а таксама прасоўванне сямейных каштоўнасцяў і здаровага ладу жыцця (гл. відэа).