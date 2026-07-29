"Зубраня" прымае гасцей з Лаоса, М’янмы і В’етнама
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Жывапісная прырода, шчырыя эмоцыі і новыя ўражанні для юных падарожнікаў. Вялікая дэлегацыя дзяцей з Лаоса, М’янмы і В’етнама прыбыла для адпачынку ў Беларусь па запрашэнні нашага Прэзідэнта.
Гэтымі днямі нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр "Зубраня" на беразе Нарачы - пляцоўка для вывучэння беларускіх традыцый і культуры. Таксама ў праграме - спорт, творчасць, экскурсіі і аздараўленне.
Запрашэнне дзяцей з іншых дзяржаў арганізуецца штогод з 2017 года. За гэты час у Беларусі адпачылі і атрымалі лячэнне больш за 2,5 тыс. дзяцей з 40 дзяржаў.