Звыш 3 тыс. на граніце: у аграгарадку Леніна прайшоў урачысты мітынг памяці
12 кастрычніка ў Горацкім раёне з ушанаваннямі перапахавалі астанкі байцоў Чырвонай арміі, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай. А яшчэ ўспаміналі дату першага буйнога баявога хрышчэння для польскіх воінскіх злучэнняў на савецка-германскім фронце 12 кастрычніка 1943 года.
Пакланіцца подзвігу прыехалі беларусы, расіяне, палякі.
Імёны звыш 3 тыс. загінуўшых савецкіх воінаў і польскіх салдат занесены на гранітныя пліты. У самым цэнтры аграгарадка Леніна ўшанавалі памяць тых, хто ў далёкім 1943-м цаной жыцця плячо ў плячо супрацьстаяў фашызму.
Сабраліся прадстаўнікі грамадскасці, моладзь, пошукавікі. Мітынг памяці стаў навучаннем ад старэйшага пакалення шанаваць мір. Прагучала хвіліна маўчання, і ўсклалі жывыя кветкі. Зараз тут гараць лампады, прывезеныя з Расіі і Польшчы (гл. відэа).