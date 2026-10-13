"Зялёны" аўтапарк: Жодзіна пераходзіць на электратранспарт

У гарадах-спадарожніках Мінска стане прасцей зарадзіць электрамабіль. 21 дадатковая лакацыя для харчавання "зялёных" аўто з'явіцца ў рамках маштабнай стратэгіі па развіцці экалагічнага транспарту ў краіне. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын.

Асноўны ўпор зроблены на рэгіёны: 11 станцый адкрыюць у Смалявічах, 9 - у сталіцы і яшчэ адну - у Дзяржынскім раёне. Акрамя гэтага, грамадскі транспарт у рэгіёнах паступова пераходзіць на электрычную цягу.

Жодзіна пераходзіць на "зялёны" рэжым працы. Адзін з галоўных прамысловых цэнтраў краіны завяршае маштабны пераход гарадскога грамадскага транспарту на электрычную цягу. Пілотны праект стартаваў тут у 2023 годзе. А два гады таму аўтапарк папоўніўся адразу 14 электробусамі, якія курсуюць у гарадскім трафіку.

Жодзіна расце, з'яўляюцца новыя жылыя мікрараёны, а разам з імі пашыраецца і маршрутная сетка. Каб цалкам закрыць патрэбнасць у перавозках, да канца 2026 года ў горад машынабудаўнікоў прыбудуць яшчэ 4 электробусы. Аўтапарк вырасце да 18 адзінак зялёнага транспарту (гл. відэа).