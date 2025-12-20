Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Зялёныя патрулі" ў пярэдадзень Новага года змагаюцца з "чорнымі лесарубамі"

Новы год практычна на носе. Па традыцыі галоўным атрыбутам свята становяцца іглічныя дрэвы. Многія беларусы ставяць дома зялёную прыгажуню. Але пакуль адны - купляюць елкі, другія - здабываюць іх незаконным спосабам: высякаюць і выстаўляюць на продаж. Такое пераднавагодняе паляванне стала для "чорных лесарубаў" прыбытковым бізнесам. На шчасце, лік такіх зламыснікаў з кожным годам зніжаецца.

Каб прадухіліць незаконную высечку дрэў, лясная ахова, асабліва ў пярэдадзень Новага года, узмацняе кантроль. Да рэйдаў далучаюцца супрацоўнікі ДАІ і Дзяржінспенкцыі. Нашы калегі адправіліся ў рэйд разам з зялёным патрулём (гл. відэа).

Грамадства