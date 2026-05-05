logo
Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Падзяка за подзвіг: у Мінску павіншавалі ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Рыгора Байкова

Музычныя і паэтычныя віншаванні гучаць у гонар ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны.

Напярэдадні Дня Перамогі ў Мінску адрасна з удзелам аркестраў віншуюць сведкаў ваеннага ліхалецця і тых, хто ў баях змагаўся за мір.

6 мая меладычнае выкананне рэтрашлягераў прагучала для ветэрана Рыгора Байкова. Шаноўны жыхар Заводскага раёна сталіцы ў 2026 годзе адзначыць 99-годдзе. Ваенныя ўспаміны Рыгор Пятровіч перадае маладому пакаленню і актыўна ўдзельнічае ў патрыятычных акцыях.

Падчас віншаванняў гучаць не толькі франтавыя матывы, але і песні, выбраныя самімі героямі. Святочную атмасферу дапаўняюць кветкі і падарункі для ветэранаў.

Памяць і ўвага нашчадкаў - падзяка пераможцам за подзвіг.

Разделы:

НавіныМінск