Палац культуры прафсаюзаў прымае гасцей
Палац культуры прафсаюзаў 3-га кастрычніка адчыніў дзверы для ўсіх.
Арганізатары падрыхтавалі масу сюрпрызаў. У фае разгарнуліся розныя творчыя майстар-класы і інтэрактывы, працуе ізастудыя. Наведвальнікі могуць прайсці ва ўсе залы ўстановы, уключаючы Тэатральную, Габеленавую і Калонную, канферэнц-залы, харэаграфічныя залы і іншыя аўдыторыі.
Толькі за першую гадзіну дня адчыненых дзвярэй Палац наведалі звыш 300 чалавек. Прайсціся па Палацы можна як самастойна, так і ў складзе арганізаванай групы.
Гэта адна з найстарэйшых устаноў культуры сталіцы, дзе можна не толькі акунуцца ў атмасферу гістарычнага будынка, але і знайсці пляцоўку для самаразвіцця. У экскурсійнай праграме наведванне музея гісторыі прафсаюзнага руху, а таксама знаёмства з багатай гісторыяй самога Палаца.