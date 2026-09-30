1 кастрычніка ў Мінску пройдзе пасяджэнне Савета міністраў Саюзнай дзяржавы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску ўжо 1 кастрычніка пройдзе пасяджэнне Савета міністраў Саюзнай дзяржавы. Парадак дня сфарміраваны - 15 пытанняў.
Напярэдадні важнага інтэграцыйнага мерапрыемства прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын правёў сустрэчу з дзяржсакратаром Саюзнай дзяржавы Сяргеем Глазьевым. Абмеркаванне датычылася пытанняў гандлёва-эканамічнага, фінансавага і прамысловага беларуска-расійскага супрацоўніцтва. Закранулі і вынікі працы за апошнія тры гады.
Да канца 2026 года трэба будзе яшчэ вырашыць шэраг задач па аграрнай палітыцы і лічбавым подпісе. Асаблівая ўвага - і тэме забеспячэння роўных правоў грамадзян Беларусі і Расіі. Як адзначылі на сустрэчы, большасць намечаных планаў выканана.