Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

15 верасня адкрываецца чацвёртая сесія Палаты прадстаўнікоў

Аўтар:

15 верасня адкрываецца чацвёртая сесія Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі. Дэпутаты пачынаюць працу, якая вызначыць заканадаўчы парадак краіны на некалькі месяцаў.

Напярэдадні на пасяджэнні Савета быў разгледжаны прыкладны графік падрыхтоўкі пытанняў.

У перыяд трэцяй сесіі было прынята 78 законапраектаў, значная частка якіх тычыцца міжнароднай дзейнасці і ратыфікацыі пагадненняў.

Зараз у цэнтры ўвагі эканоміка: рыхтуюцца законапраекты па сельскай гаспадарцы, крэдытна-фінансавай сферы, прамысловай бяспецы. Чакаецца ўнясенне паправак у законы пра ліцэнзаванне, ахову працы і працоўныя адносіны. Таксама на парадку дня канцэпцыя закона пра валанцёрскую дзейнасць.

План на другое паўгоддзе ўключае больш за 50 мерапрыемстваў: семінары, выязныя пасяджэнні і круглыя сталы.

Раздзелы:

Палітыка
x

Чытайце таксама