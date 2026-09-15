15 верасня адкрываецца чацвёртая сесія Палаты прадстаўнікоў
15 верасня адкрываецца чацвёртая сесія Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі. Дэпутаты пачынаюць працу, якая вызначыць заканадаўчы парадак краіны на некалькі месяцаў.
Напярэдадні на пасяджэнні Савета быў разгледжаны прыкладны графік падрыхтоўкі пытанняў.
У перыяд трэцяй сесіі было прынята 78 законапраектаў, значная частка якіх тычыцца міжнароднай дзейнасці і ратыфікацыі пагадненняў.
Зараз у цэнтры ўвагі эканоміка: рыхтуюцца законапраекты па сельскай гаспадарцы, крэдытна-фінансавай сферы, прамысловай бяспецы. Чакаецца ўнясенне паправак у законы пра ліцэнзаванне, ахову працы і працоўныя адносіны. Таксама на парадку дня канцэпцыя закона пра валанцёрскую дзейнасць.
План на другое паўгоддзе ўключае больш за 50 мерапрыемстваў: семінары, выязныя пасяджэнні і круглыя сталы.