2 ліпеня лідары Беларусі і Інданезіі правядуць перамовы
Мінск і Джакарта - у пошуках новых пунктаў узаемадзеяння. Ёсць узаемная цікавасць да развіцця супрацоўніцтва. Яго перспектывы 2 ліпеня абмяркуюць лідары Беларусі і Інданезіі. Аляксандр Лукашэнка і Прабова Субіянта правядуць перамовы ў вузкім і пашыраным складзе.
Прэзідэнт Беларусі знаходзіцца ў Інданезіі з афіцыйным візітам. Краіна тысячы астравоў - сёння найбуйнейшая эканоміка АСЕАН і адна з самых хуткарослых дзяржаў Глабальнага Поўдня. Нашы краіны гатовы стаць адна для адной пунктам апоры ў сваіх зонах уплыву: у Паўднёва-Усходняй Азіі і ў Еўразійскім эканамічным саюзе.
Як чакаецца, па выніках перагавораў будзе падпісаны шэраг міжнародных дакументаў. Найважнейшы з іх - дарожная карта развіцця ключавых кірункаў супрацоўніцтва нашых краін да 2030 года.