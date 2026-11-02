Ад Ерэвана да Мінска: як ідэя Лукашэнкі ператварылася ў галоўную пляцоўку для абмеркавання бяспекі
Ініцыятыва арганізаваць шырокае абмеркаванне праблем еўразійскай бяспекі належыць Прэзідэнту Беларусі. Ідэю Аляксандр Лукашэнка агучыў у лістападзе 2022 года на саміце АДКБ у Ерэване.
Мінская пляцоўка задумвалася як альтэрнатыва заходняму дыялогу, і час даказаў яе абсалютную запатрабаванасць. Ужо праз год беларуская сталіца прымала першую міжнародную канферэнцыю высокага ўзроўню. Пляцоўка прыцягнула вялікую ўвагу.
Удзел у форуме прынялі каля 300 дэлегатаў з 39 дзяржаў: ваенныя эксперты, дыпламаты, аналітыкі, прадстаўнікі міжнародных арганізацый. З кожным годам дыскусія набывала новы маштаб, наглядна дэманструючы крах любых спробаў дыпламатычнай ізаляцыі.
У 2024 годзе дыялог у Мінску падтрымалі больш за 600 удзельнікаў, а геаграфія пашырылася да 45 дзяржаў.
Яшчэ больш прадстаўнічым быў форум 2025 года. А на IV Мінскай канферэнцыі па бяспецы чакаецца больш за 600 удзельнікаў з паўсотні дзяржаў. Гэта адна з самых яркіх ілюстрацый узрастаючага запыту на пабудову справядлівага свету.
Асаблівую значнасць платформы падкрэслівае і склад гасцей. Упершыню ўдзел возьме генеральны сакратар АБСЕ, на што ў моманце адрэагавалі заходнія СМІ. З высокай трыбуны таксама выступяць кіраўнікі практычна ўсіх рэгіянальных арганізацый, якія займаюцца пытаннямі бяспекі на еўразійскай прасторы, і прадстаўнікі знешнепалітычных ведамстваў шэрагу краін.
Як анансавалася раней, да размовы аб бяспецы далучацца дэлегацыі Ірана, Кітая, Казахстана, Кыргызстана, ААЭ, Амана і Таджыкістана. Шырока будзе прадстаўлена экспертная супольнасць заходніх краін, у ліку заяўленых - прадстаўнікі Аўстрыі, Германіі, Італіі, Іспаніі, Сербіі і Швейцарыі.