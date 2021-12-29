Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін абмяркуюць пытанні беларуска-расійскіх адносін: планы на 2022 год і інтэграцыйныя працэсы

Перамовы Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна адбудуцца сёння ў Санкт-Пецярбургу. Чакаецца, што лідары абмяркуюць актуальны парадак дня беларуска-расійскіх адносін. Гэта і планы на наступныя дванаццаць месяцаў, і інтэграцыйныя працэсы, якія, дарэчы, сёлета сталі важнай тэмай у саюзных справах.

У лістападзе Мінск і Масква зацвердзілі 28 сумесных праграм. У цэлым 2021 год выйшаў для прэзідэнтаў Беларусі і Расіі насычаным на сустрэчы і дыялогі: напярэдадні прайшоў нефармальны саміт лідараў СНД, 25 снежня лідары размаўлялі па тэлефоне.