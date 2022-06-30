Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з кіраўніком МЗС Расіі Сяргеем Лаўровым

Беларусь і Расія могуць выбудаваць адносіны на зайздрасць усяму свету! Аб гэтым заявіў Прэзідэнт, прымаючы кіраўніка расійскага МЗС. Сяргей Лаўроў прыляцеў у Мінск напярэдадні. Сустрэча з кіраўніком дзяржавы - важны пункт трохдзённага візіту дыпламата. Ён прымеркаваны да 30-годдзя дыпламатычных адносін нашых краін. Аляксандр Лукашэнка падкрэслівае: Беларусь адданая саюзным каштоўнасцям і ўсяляк падтрымлівае інтэнсіфікацыю саюзніцкага дыялогу. Мы нацэленыя і надалей умацоўваць двухбаковыя кантакты па ўсіх кірунках. Нашы цесныя сувязі раз-пораз выклікаюць крытыку апанентаў і паквольныя размовы аб страце суверэнітэту. Сёння Прэзідэнт яшчэ раз адказаў на гэтыя дадумванні.

У Палацы Незалежнасці сёння абмеркавалі актуальныя тэмы саюзнага і міжнароднага парадку дня. У Мінска і Масквы пазіцыі падобныя. Не абышлі бокам і тэму закрыцця Літвой транзіту грузаў у Калінінградскую вобласць Расіі. Прэзідэнт падкрэсліў: у Мінска і Масквы дастаткова рэсурсаў, каб арганізаваць іх дастаўку.