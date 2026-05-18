Беларусь даражыць давернымі адносінамі з Азербайджанам, заявіў Сергеенка
Беларуска-азербайджанскія адносіны абапіраюцца на непарушны падмурак узаемнай павагі да мінулага, сучаснасці і будучыні дзвюх краін. Яны заснаваны на цесным сяброўстве, ва ўсіх сферах ажыццяўляецца актыўнае супрацоўніцтва. Такім меркаваннем падзяліўся Прэзідэнт Азербайджана Ільхам Аліеў падчас сустрэчы са старшынёй Палаты прадстаўнікоў Беларусі Ігарам Сергеенка на палях Сусветнага форуму гарадоў.
Ігар Сергеенка ў сваю чаргу адзначыў, што Беларусь даражыць давернымі адносінамі з Азербайджанам, заснаванымі на павазе ўзаемных інтарэсаў.
Спікер Палаты прадстаўнікоў перадаў Ільхаму Аліеву сардэчныя прывітанні і найлепшыя пажаданні ад Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі.
У рамках міжнароднай сустрэчы беларуская парламенцкая дэлегацыя ўсклала кветкі да манумента Перамогі ў Баку.