Перавесці палітычны дыялог у плоскасць рэальных эканамічных праектаў дамовіліся міністр замежных спраў Беларусі і міністр гандлю і прамысловасці Індыі. У прыватнасці, дасягнута дамоўленасць аб правядзенні ў 2027 годзе актыўнай сумеснай кампаніі па збліжэнні дзелавых колаў дзвюх краін.

Максім Рыжанкоў знаходзіцца з візітам у Індыі. Таксама ў якасці сустаршыні Беларуска-індыйскай міжурадавай камісіі па супрацоўніцтве Рыжанкоў прыняў удзел у яе 12-м пасяджэнні. Было разгледжана шырокае кола пытанняў, у тым ліку планы па паглыбленні прамысловай кааперацыі і супрацоўніцтва ў розных сферах дзейнасці.

Асобна дасягнута дамоўленасць паскорыць узгадненне Дарожнай карты развіцця ключавых напрамкаў двухбаковага супрацоўніцтва на 2027-2031 гады.

Эканамічны парадак дня працягнула заключная сесія Беларуска-індыйскага бізнес-форуму. Рыжанкоў сустрэўся з членамі Канфедэрацыі індыйскай прамысловасці - вядучай бізнес-асацыяцыі краіны.

Акрамя таго, Рыжанкоў даў інтэрв'ю тэлеканалу "News18" - аднаму з флагманаў індыйскага навіннага вяшчання.