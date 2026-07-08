Беларусь і Узбекістан робяць стаўку на міжрэгіянальныя сувязі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь і Узбекістан робяць стаўку на міжрэгіянальныя сувязі. Мінск прымае ўжо III Форум рэгіёнаў нашых краін.
7 ліпеня ўдзельнікі працавалі па абласцях, вывучалі магчымасці супрацоўніцтва ў прамысловасці, АПК і іншых сферах. А 8 ліпеня фіналізуюць дамоўленасці ў межах пленарнага пасяджэння. Вядома, галоўная частка практычная - падпісанне больш за 10 пагадненняў паміж рэгіёнамі Беларусі і Узбекістана (гл. відэа).