Беларусь - Узбекістан: у Савеце Рэспублікі абмеркавалі падрыхтоўку да міжпарламенцкага форуму

Беларусь рыхтуецца да маштабнага IV і ўжо міжпарламенцкага форуму, які гэтым разам адбудзецца ва Узбекістане. Папярэднія паказалі сваю выніковасць, 2 з іх прымала беларуская зямля.

15 ліпеня ў Савеце Рэспублікі гаварылі пра падрыхтоўку і пра тое, якія акцэнты расставіць Беларусь, што прэзентуе краіна партнёрам з Узбекістана.

Адлегласць амаль 5 тыс. км не перашкода для ўмацавання супрацоўніцтва. Беларусь і Узбекістан таму доказ. У краін ёсць канструктыўнае ўзаемадзеянне на ўсіх узроўнях.

Адпраўным пунктам для новых дамоўленасцяў ужо не першы год служыць Беларуска-узбекскі форум. Стартаваў ён як жаночы з прыцэлам на бізнес і ўжо перарос у вялікі міжпарламенцкі форум, але таксама з прыцэлам на эканоміку. У 2026 годзе пляцоўка збярэ ўдзельнікаў чацвёрты раз. Гасцей прыме адзін з найстаражытнейшых цэнтраў усходняй культуры - горад Хіва.

30 камерцыйных дакументаў на 261 млн беларускіх рублёў і 18 двухбаковых пагадненняў аб супрацоўніцтве - такія вынікі III Беларуска-ўзбекскага жаночага бізнес-форуму. Мэта парламентарыяў гэтым разам - прадэманстраваць узбекскім партнёрам магчымасці Беларусі па самым шырокім спектры: ад эканомікі і медыцыны да турызму.

Дамоўленасці папярэдніх форумаў далі магутны імпульс развіццю дзелавых сувязяў, рэалізацыі праектаў. Напярэдадні ў Віцебску адкрыўся гандлёвы дом Узбекістана - гэта прыклад цеснага супрацоўніцтва напрамую паміж рэгіёнамі. З каларытам Усходу тут можна купіць адзенне і тэкстыль, сувеніры і іншую прадукцыю з маркай "Зроблена ва Узбекістане". Гандлёвая платформа дапаможа наладзіць прамыя кантакты паміж прадпрымальнікамі дзвюх краін, а таксама стымулюе стварэнне сумесных вытворчасцяў.