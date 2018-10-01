Беларуская дэлегацыя накіравалася ў Нью-Ёрк на сесію Генасамблеі ААН
Сёння пачынаецца другі тыдзень агульнапалітычных дыскусій у рамках 73-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. У Нью-Ёрк накіравалася беларуская дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў нашай краіны Уладзімірам Макеем.
Кіраўнік нашай дэлегацыі правядзе сустрэчы з Генеральным сакратаром ААН Антоніу Гутэрышам, старшынёй цяперашняй сесіі Марыяй Фернандай Эспінозай, а таксама з калегамі з іншых краін. Усяго за час працы сесіі чакаюцца выступленні больш за 90 лідараў краін, каля 40 кіраўнікоў урадаў і больш як 50 міністраў замежных спраў.