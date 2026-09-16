Дэлегацыя Савета Рэспублікі знаходзіцца з візітам у Кітаі

Захаванне суверэнітэту і партнёрства з надзейнымі саюзнікамі - паслядоўны курс Беларусі на знешнім контуры. Гэтымі днямі дэлегацыя Савета Рэспублікі прымае ўдзел у мерапрыемствах па лініі Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў кітайскім горадзе Наньчан.

17 верасня там адкрыецца форум ШАС па традыцыйнай медыцыне. 16 верасня акцэнт на беларуска-кітайскім супрацоўніцтве.

Шматбаковыя тэматычныя пляцоўкі - добрая падстава зверыць гадзіннікі на двухбаковым трэку. Супольнасць падыходаў і поглядаў жалезных братоў на глабальныя выклікі не мае патрэбы ў прадстаўленні. А эканамічны дыялог падмацаваны важкім палітычным падмуркам усепагоднага сяброўства.

У Наньчані актуальны парадак дня абмеркавалі намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Ігар Брылевіч і віцэ-спікер Усекітайскага камітэта Народнага палітычнага кансультатыўнага савета КНР Шэнь Юэюэ.

Адзначана важнасць чалавечых кантактаў, бо гэта добрая база для палітычнага і эканамічнага супрацоўніцтва. У топе тэм для абмеркавання, безумоўна, пытанні рэгіянальнай і глабальнай бяспекі (гл. відэа).