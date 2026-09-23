Двухбаковае супрацоўніцтва, эканоміка - Рыжанкоў правёў серыю сустрэч на Генасамблеі ААН
У Нью-Ёрку праходзіць тыдзень высокага ўзроўню Генасамблеі ААН. Кіраўнік МЗС Беларусі правёў шэраг перамоў.
Максім Рыжанкоў сустрэўся з калегамі са Славакіі і Польшчы, падрабязна абмяркоўваўся стан двухбаковых адносін і сітуацыя ў рэгіёне. Бакі пацвердзілі неабходнасць захавання адкрытых каналаў камунікацыі для хутчэйшага ўрэгулявання ўкраінскага крызісу.
Паралельна Мінск умацаваў кантакты з партнёрамі ў Азіі, Афрыцы і Лацінскай Амерыцы. З міністрам замежных спраў Ірана Рыжанкоў узгадніў графік візітаў і прасоўванне Еўразійскай хартыі шматпалярнасці.
На перамовах з кіраўнікамі МЗС Манголіі, Танзаніі, Нікарагуа, Батсваны і Судана акцэнт быў зроблены на эканоміцы: ад паставак беларускай тэхнікі і стварэння зборачных вытворчасцяў да падрыхтоўкі буйных бізнес-форумаў і візітаў на вышэйшым узроўні.
Акрамя таго, на палях саміту адбыліся кароткія размовы з міністрамі замежных спраў Тога, Зімбабвэ, Лаоса, Інданезіі і краін - членаў СНД, падчас якіх закраналіся актуальныя пытанні двухбаковага супрацоўніцтва.