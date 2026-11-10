У Маскве пройдзе форум АДКБ
10 лістапада ў Маскве пачынае працу міжнародны форум па лініі АДКБ. Гэта новая пляцоўка для дыялогу па шырокім спектры актуальных праблем, з якімі сёння сутыкаюцца краіны Еўразіі. Удзельнікі - палітыкі, дыпламаты, міністры і грамадскія дзеячы - абмяркуюць важныя пытанні міжнароднай і рэгіянальнай бяспекі. Сёння, калі Захад працягвае весці агрэсіўную палітыку, а Еўропа адкрыта ўзбройваецца і аддае перавагу не перамовам, а працягу канфлікту ва Украіне, вельмі важна ўмацоўваць давер паміж краінамі, якія ўваходзяць у АДКБ, і разам працаваць над прадухіленнем агульных пагроз.
Таксама сёння ў Маскве адбудзецца сумеснае пасяджэнне Савета міністраў замежных спраў, Савета міністраў абароны і Камітэта сакратароў Саветаў бяспекі АДКБ.