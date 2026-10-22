Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Генсек АДКБ: Мінск прадпрымае актыўныя крокі для стрымлівання пагроз з Захаду

Аўтар:

Мінск прадпрымае актыўныя крокі для стрымлівання пагроз з Захаду, пра гэта заявіў генеральны сакратар АДКБ на брыфінгу ў фармаце відэамаста Масква - Мінск - Астана - Бішкек.

Таалатбек Масадыкаў адзначыў, што заходні кірунак зоны адказнасці АДКБ на сённяшні дзень з'яўляецца прыярытэтным, нават больш актуальным, чым тое, што адбываецца ў Цэнтральнай Азіі.

Як падкрэсліў генсек АДКБ, арганізацыю хвалюе павелічэнне ваеннай прысутнасці краін НАТА і размяшчэнне на тэрыторыі Польшчы і краін Балтыі.

Таалатбек Масадыкаў адзначыў, што ідзе актыўнае будаўніцтва фартыфікацыйных збудаванняў на другім баку.

Таалатбек Масадыкаў, генеральны сакратар АДКБ:

"Беларусь - вельмі важны перадавы фланг, і, я думаю, што мудры падыход Лукашэнкі і ўсяго кіраўніцтва краіны - яны прадпрымаюць вельмі шмат актыўных крокаў, каб стрымліваць вось гэтыя магчымыя пагрозы з Захаду і выклікі на стадыі зараджэння, каб не дапускаць іх далей".

3-4 лістапада пройдзе IV Канферэнцыя па еўразійскай бяспецы

Метады процідзеяння магчымым пагрозам для міру ў рэгіёне будуць разглядацца на маючай адбыцца IV Канферэнцыі па Еўразійскай бяспецы, якая пройдзе ў Мінску 3-4 лістапада.

Удзельнікі будуць абмяркоўваць пытанні бяспекі на еўразійскай прасторы, ролю АДКБ у Вялікай Еўразіі, а таксама развіццё ініцыятывы па Еўразійскай хартыі разнастайнасці і шматпалярнасці ў XXI стагоддзі.

Раздзелы:

ПалітыкаПалітыка

Чытайце таксама