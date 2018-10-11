Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Рыгор Рапота аб прыярытэтных кірунках двухбаковага супрацоўніцтва Расіі і Беларусі

Стварэнне адзінай прававой прасторы, развіццё лічбавых тэхналогій, ліквідацыя гандлёвых бар'ераў - гэтыя кірункі стануць прыярытэтнымі ў двухбаковым супрацоўніцтве Расіі і Беларусі. Пра гэта заявіў сёння ў Магілёве падчас Форуму рэгіёнаў Дзяржсакратар Саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота. Культурныя адносіны не выключэнне. Як прыклад - сумесная выстава Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі і Траццякоўскай галерэі, што экспануецца ў музеі Бялыніцкага-Бірулі.

Сёння ўдзельнікі форуму ўсклалі кветкі ля мемарыяла герояў Вялікай Айчыннай вайны на Буйніцкім полі. 