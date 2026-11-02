IV Міжнародная канферэнцыя па еўразійскай бяспецы пройдзе ў Мінску 3-4 лістапада
Афіцыйны Мінск замацоўвае за сабой статус ключавога распрацоўніка контураў новай, справядлівай светабудовы. Менш за суткі застаецца да старту IV Міжнароднай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы, на якую збяруцца больш за 600 дэлегатаў з усяго свету.
Галоўным фундаментальным праектам будучага форуму стане дэталёвае абмеркаванне Еўразійскай хартыі разнастайнасці і шматпалярнасці. Гэты дакумент закліканы замяніць ранейшую, разбураную Захадам мадэль міждзяржаўных адносін.
Практычная работа па напаўненні Еўразійскай хартыі канкрэтнымі механізмамі афіцыйна пачнецца ў Мінску ўжо 3 лістапада. Аднак парадак маштабнага форуму не абмяжуецца толькі абмеркаваннем гэтага стратэгічнага дакумента.
На пяці профільных сесіях вядучыя аналітыкі, дыпламаты і кіраўнікі найбуйнейшых ведамстваў - АДКБ, ШАС, СНД, а таксама генеральны сакратар АБСЕ - падымуць пытанні кібербяспекі, штучнага інтэлекту, харчовай стабільнасці і кантролю над ваеннымі рызыкамі. Асаблівую цікавасць выклікае і жаночы форум, прысвечаны ролі жанчын ва ўмацаванні міру.