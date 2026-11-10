Каля 20 дыскусій аб бяспецы: у Маскве праходзіць форум з удзелам кіраўніка МЗС Беларусі
10 лістапада ў Маскве праходзіць міжнародны форум па бяспецы.
Краіны глабальнай большасці фарміруюць новую шматпалярную светабудову, але краіны Захаду ўвесь час правяраюць нашу гатоўнасць ісці ў гэтым да канца, заявіў міністр замежных спраў Беларусі на міжнародным форуме па бяспецы ў Маскве. Праграма ўключае каля 20 дзелавых мерапрыемстваў і дыскусій. Плануецца выступленне каля сотні спікераў, уключаючы кіраўнікоў МЗС краін Садружнасці Незалежных Дзяржаў, а таксама генеральных сакратароў АДКБ, ШАС і СНД.
Асноўнымі тэмамі абмеркавання заяўлены актуальныя пытанні гарантавання бяспекі на еўразійскай прасторы ва ўмовах фарміравання шматпалярнага свету і глабальных выклікаў. Сёння планета як ніколі мае патрэбу ў стабільнасці, зазначыць Максім Рыжанкоў.
Форум праходзіць пад дэвізам "Калектыўная бяспека ў шматпалярным свеце: адзіная мэта, агульная адказнасць" у рамках старшынства Расіі ў АДКБ. Ад Беларусі ў маштабным дыялогу таксама ўдзельнічаюць дзяржсакратар Савета бяспекі Аляксандр Вальфовіч і міністр абароны Віктар Хрэнін