Кіраўнік МЗС Беларусі возьме ўдзел у працы Генасамблеі ААН
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кіраўнік МЗС Беларусі Максім Рыжанкоў накіраваўся ў Нью-Йорк для ўдзелу ў мерапрыемствах Генасамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
У праграме візіту Максіма Рыжанкова - выступленне на пасяджэнні Генасамблеі ААН, запуск перамоўнага працэсу па праекце Еўразійскай хартыі разнастайнасці і шматпалярнасці ў XXI стагоддзі, дзясяткі двухбаковых сустрэч і перамовы з кіраўніцтвам ААН.
Кіраўнік МЗС Беларусі таксама возьме ўдзел у тэматычных мерапрыемствах на палях сегмента высокага ўзроўню Генасамблеі ААН і дасць поўнафарматнае інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву.