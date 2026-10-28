Кіраўнік МЗС Беларусі з візітам у В'етнаме: раскажам аб выніках сустрэч на высокім узроўні

Мінск і Ханой умацоўваюць стратэгічнае партнёрства. Новы імпульс узаемаадносінам надасць афіцыйны візіт міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова ў В'етнам.

28 кастрычніка быў насычаны перагаворны парадак дня. Максім Рыжанкоў правёў сустрэчу з прэм'ер-міністрам Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам Ле Мінь Хынгам, а таксама са сваім в'етнамскім калегам. Важна да высокага ўзроўню палітычнага дыялогу падцягваць гандлёва-эканамічнае ўзаемадзеянне.

Нягледзячы на цяжкае нядаўняе гістарычнае мінулае, працавіты в'етнамскі народ змог насуперак вонкаваму ціску выбудаваць свой шлях развіцця. Сёння эканоміка Сацыялістычнай Рэспублікі - адна з самых хуткарослых у рэгіёне. Для Беларусі В'етнам з насельніцтвам больш за 100 млн чалавек - не толькі перспектыўны рынак збыту, але і адзін з ключавых партнёраў у Паўднёва-Усходняй Азіі.

Візіт кіраўніка беларускага МЗС у В'етнам стаў першым за апошнія 12 гадоў. Статус адносін і жаданне партнёраў да дыялогу - самы час для зверкі гадзін. У прапрацоўцы знаходзіцца візіт кіраўніка беларускай дзяржавы Аляксандра Лукашэнкі ў Сацыялістычную Рэспубліку (гл. відэа).