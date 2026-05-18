Крутой: Тавараабарот Беларусі і Расіі можа дасягнуць 70 млрд долараў па выніках 2026 года
Аўтар:Юлія Алфёрава
Паглыбленне тэхналагічнага суверэнітэту і стварэнне годных умоў для грамадзян дзвюх краін: Беларусь і Расія робяць планамерныя і паступальныя крокі, ствараючы агульную эканоміку і гуманітарную прастору.
У канцы 2026 года завяршаецца трохгадовы цыкл палажэння дамовы аб стварэнні Саюзнай дзяржавы. Якім зместам будзе напоўнены наступны дакумент? І што сёння тармозіць саюзную інтэграцыю? Адказы шукалі ўдзельнікі пасяджэння групы высокага ўзроўню Савета міністраў Саюзнай дзяржавы (гл. відэа).