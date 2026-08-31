Лідары 17 краін і генеральны сакратар ААН прымуць удзел у саміце ШАС у Бішкеку
Лідары 17 дзяржаў і генеральны сакратар ААН Антоніу Гутэрыш прымуць удзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку. Удзельнікі абмяркуюць актуальныя пытанні міжнароднага і рэгіянальнага парадку, прыярытэтныя кірункі далейшага развіцця ШАС, а таксама перспектывы паглыблення супрацоўніцтва ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай, транспартна-лагістычнай, лічбавай, экалагічнай і культурна-гуманітарнай сферах.
Па выніках будуць падпісаны дэкларацыя 25-годдзя арганізацыі, дакументы і рашэнні, накіраваныя на далейшае ўмацаванне шматпланавага супрацоўніцтва і ўдасканаленне яе дзейнасці.
На сустрэчы на вышэйшым узроўні ў фармаце "ШАС плюс" у пашыраным складзе адбудзецца абмен меркаваннямі па пытаннях умацавання цэнтральнай каардынуючай ролі ААН і міжнароднага права, а таксама садзейнічання ўстойліваму развіццю і пашырэнню ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва.
Нагадаем, саміт пачынае работу ў Кыргызстане ўжо 31 жніўня і падоўжыцца два дні.