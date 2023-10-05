3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Лукашэнка: Ад шматпалярнага свету карысць будуць мець усе дзяржавы
Мінску і Бішкеку ёсць куды расці. Такое меркаванне аб перспектывах развіцця адносін паміж краінамі Аляксандр Лукашэнка выказаў на сустрэчы са спікерам парламента Кыргызстана Нурланбекам Шакіевым. Дэлегацыя пад яго пачаткам прыбыла ў Беларусь напярэдадні па запрашэнні Савета Рэспублікі. Парламенцкая дыпламатыя дапамагае развіваць міждзяржаўныя адносіны, што асабліва важна на фоне складанага сусветнага становішча.
Мне вельмі прыемна сустрэцца з вамі. Мы, накшталт бы, краіны не гіганцкія, не вызначаем ход сусветнай палітыкі. Але любая краіна, незалежна ад яе памераў, маштабаў, уплывае на той ландшафт, які сёння складаецца на нашай планеце. Тое, што для нас гэта да лепшага - 100% дакладна. Тое, што гэта лепш для ўсёй планеты, таксама карысць вялікая ў сувязі з тым, што мы фарміруем шматпалярны свет. А калі ў гэтым свеце шмат палюсоў, няма манапалізму, значыць, пэўна, краіны - і малыя, і вялікія, і сярэднія - ад гэтага будуць мець толькі карысць. Беларусь і Кыргызстан прытрымліваюцца менавіта такой палітыкі. Абедзве дзяржавы выступаюць за шматполюснае развіццё. У гэтым будучыня ўсяго свету.
Перш за ўсё, звярнуў увагу Прэзідэнт, Беларусі і Кыргызстану трэба ўзмацняць рэгіянальнае супрацоўніцтва. Кіраўнік дзяржавы распавёў пра вопыт такога ўзаемадзеяння з Расіяй. Раней Беларусь актыўна працавала ў гэтым кірунку з Украінай.
"Хацелася б, каб гэты вопыт быў перанесены і на беларуска-кыргызскія адносіны. Тым больш што гэта ў нас у полі зроку парламента", - сказаў кіраўнік дзяржавы.
Сустрэча Прэзідэнта са спікерам парламента Кыргызстана
Напярэдадні дэлегацыя прысутнічала на хакеі, дзе мінскае "Дынама" абышло піцерскі СКА ў матчы хатняй серыі гульняў КХЛ. Спікер парламента Кыргызстана пад уражаннем пачаў з віншаванняў, лічачы, што ў гэтай гульні ва ўсёй красе выявіўся нясхільны беларускі характар.
Нурланбек Шакіеў падчас сустрэчы першым чынам падзяліўся сваімі ўражаннямі ад учарашняй гульні мінскага "Дынама" з піцерскім хакейным клубам СКА. Госці з Санкт-Пецярбурга, якія вялі ў першым перыядзе 2:0, па выніку саступілі мінчанам з лікам 2:4.
Новыя пункты судакранання Беларусі і Кыргызстана
Кантакты заканадаўцаў выкарыстоўваюць для ўмацавання сяброўства і супрацоўніцтва. Апошнія гады адзначаецца сур'ёзны рост узаемнага тавараабароту Беларусі і Кыргызстана. У гэтай краіне зараз працуюць над інфраструктурнымі праектамі, вопыт і напрацоўкі Беларусі могуць быць карысныя пры іх рэалізацыі. Пры неабходнасці ўсе патрэбныя даручэнні будуць дадзены ўраду.