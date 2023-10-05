Лукашэнка: Ад шматпалярнага свету карысць будуць мець усе дзяржавы

Мне вельмі прыемна сустрэцца з вамі. Мы, накшталт бы, краіны не гіганцкія, не вызначаем ход сусветнай палітыкі. Але любая краіна, незалежна ад яе памераў, маштабаў, уплывае на той ландшафт, які сёння складаецца на нашай планеце. Тое, што для нас гэта да лепшага - 100% дакладна. Тое, што гэта лепш для ўсёй планеты, таксама карысць вялікая ў сувязі з тым, што мы фарміруем шматпалярны свет. А калі ў гэтым свеце шмат палюсоў, няма манапалізму, значыць, пэўна, краіны - і малыя, і вялікія, і сярэднія - ад гэтага будуць мець толькі карысць. Беларусь і Кыргызстан прытрымліваюцца менавіта такой палітыкі. Абедзве дзяржавы выступаюць за шматполюснае развіццё. У гэтым будучыня ўсяго свету.

Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь