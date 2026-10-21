Міжпарламенцкі дыялог і прамысловасць: як умацоўваецца супрацоўніцтва Беларусі і М'янмы

Зрабіўшы стаўку на дыверсіфікацыю і шматвектарнасць, Беларусь сёння збірае плён дальнабачнасці свайго знешнепалітычнага курсу, у якім важным напрамкам з'яўляецца азіяцкі вектар. Гэта ёмісты і перспектыўны рынак з насельніцтвам больш за 4,5 млрд чалавек. Быць там - бачыць выразныя абрысы заўтрашняга дня.

Там патрэбныя беларускія тэхналогіі і кампетэнцыі, а механізмы ўзаемадзеяння выбудаваныя не толькі ў гандлёва-эканамічнай сферы. Перш за ўсё, наладжаны дыялог на вышэйшым палітычным узроўні, а таксама на ўзроўні міжпарламенцкага супрацоўніцтва. Вядучыя гульцы рэгіёну, у тым ліку Кітай, паступова сыходзяць ад валютных разлікаў на карысць нацыянальных, а гэта крок да незалежнасці і партнёрства без аглядкі на Захад.

Такіх апорных пунктаў з перспектывай выхаду на глабальны рынак для Беларусі становіцца ўсё больш. В'етнам, Інданезія, М'янма - беларусаў прымаюць там, дзе з іншымі нават не пачынаюць дыялог.

Гэтымі днямі і Беларусь прымае партнёраў і добрых сяброў. З афіцыйным візітам у Мінску знаходзіцца парламенцкая дэлегацыя М'янмы (гл. відэа).