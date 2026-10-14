МЗС Беларусі асудзіў "Тэорыю перамогі" галоўнакамандуючага НАТА

Беларусь рашуча асуджае заявы галоўнакамандуючага аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТА ў Еўропе генерала Алексуса Грынкевіча, які прадставіў так званую "Тэорыю перамогі".

Дадзеная канцэпцыя прадугледжвае нанясенне прэвентыўных удараў па тэрыторыі Беларусі з ужываннем дронаў і наземных рабатызаваных сістэм.

Руслан Варанкоў, начальнік упраўлення інфармацыі і лічбавай дыпламатыі - прэс-сакратар МЗС Беларусі:

"Агрэсіўная рыторыка Паўночнаатлантычнага альянсу набывае ўсё больш сістэмны характар. Без якіх-небудзь пагроз з боку Беларусі, без рэальных перадумоў да канфлікту НАТА будуе планы па нарошчванні ваеннай прысутнасці ля межаў і нанясенні ўдараў па тэрыторыі суверэннай дзяржавы. Пад прыкрыццём ахоўных фармулёвак блок фактычна рыхтуе глебу для ваеннай эскалацыі і агрэсіі. Беларусь ніколі і нікому не пагражала. Наша ваенная дактрына носіць абарончы характар. Мы паслядоўна выступаем за адкрытасць, дээскалацыю і раўнапраўны дыялог".

У МЗС Беларусі заклікалі заходніх калег праявіць разважнасць і прыступіць да сумеснай працы па аднаўленні ўзаемнага даверу.