Рост тавараабароту, рынак працы і тэхналагічны суверэнітэт. Пытанні Саюзнай дзяржавы абмяркоўвалі сёння ў Маскве на дзелавым форуме "Інтэграцыя". Так, за 30 гадоў тавараабарот Беларусі і Расіі вырас у 8 разоў: з 6,5 млрд долараў да амаль 55 млрд. Такога росту ўдалося дасягнуць дзякуючы ўзаемнаму доступу да рынкаў дзвюх краін. Толькі за 9 месяцаў гэтага года аб'ём гандлю таварамі паміж Беларуссю і Расіяй павялічыўся больш чым на 20 %. І да канца 2026 года лічба тавараабароту можа дасягнуць 70 млрд. Таксама ўдзельнікі адзначылі, што эканоміка Беларусі мае каласальны патэнцыял, які можа забяспечыць рынак з насельніцтвам у 300 млн чалавек.

На форуме абмяркоўвалі не толькі ўжо зробленае, але і гаварылі пра тое, што сёння перашкаджае саюзнаму супрацоўніцтву, у прыватнасці бізнесу. Гаворка ішла пра недасканалую сістэму падрыхтоўкі і рэалізацыі праграм Саюзнай дзяржавы.

Сёння, калі Беларусь і Расія знаходзяцца пад наймацнейшым санкцыйным націскам, наша галоўная задача - развіваць тэхналагічны суверэнітэт Саюзнай дзяржавы. Галоўныя кірункі - станка- і робатабудаванне, электронная і аўтамабільная прамысловасць, нафтахімія. У бліжэйшыя тры гады Саюзная дзяржава засяродзіцца на біятэхналогіях, геннай інжынерыі, мікрабіялагічных даследаваннях і іншых тэмах, без якіх сёння немагчыма сучасная сельская гаспадарка, медыцына і фармацэўтыка.