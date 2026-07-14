Начальнікі Генштабоў Беларусі і Азербайджана правялі перамовы

Начальнікі Генеральных штабоў Беларусі і Азербайджана Павел Муравейка і Керым Веліеў правялі перамовы ў Мінску. Бакі абмеркавалі бягучы стан двухбаковага ваеннага супрацоўніцтва і акрэслілі шляхі развіцця ў сферах, якія ўяўляюць узаемную цікавасць.

Павел Муравейка падкрэсліў, што беларуска-азербайджанскае супрацоўніцтва шмат у чым грунтуецца на даверных адносінах кіраўнікоў дзвюх дзяржаў, што стварае аснову для развіцця ўзаемадзеяння, у тым ліку паміж ваеннымі ведамствамі.

Керым Веліеў падзякаваў беларускаму боку за цёплы прыём і падкрэсліў, што Беларусь і Азербайджан павінны ўмацоўваць супрацоўніцтва, развіваць абмен вопытам і захоўваць агульную гістарычную памяць, якая ляжыць у аснове братэрскіх адносін двух народаў.

Пасля перамоў бакі ўшанавалі памяць загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны савецкіх воінаў, усклаўшы вянкі і кветкі да манумента Перамогі ў Мінску.