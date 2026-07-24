Парламент Расіі ратыфікаваў пратакол аб развіцці ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Парламент Расіі канчаткова адобрыў змяненні ў дамове паміж Беларуссю і Расіяй аб развіцці ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва. Беларускі бок таксама завяршыў ратыфікацыйныя працэдуры.
Як растлумачыў намеснік старшыні камітэта Савета Федэрацыі Расіі па абароне і бяспецы, дакумент у цяперашнім выглядзе яшчэ больш умацуе ваенна-тэхнічнае ўзаемадзеянне дзвюх краін, значна спросціць дазвольныя працэдуры, якія ўплываюць на тэрміны паставак узбраенняў і ваеннай тэхнікі, а таксама на аператыўнасць забеспячэння сілавых структур неабходнымі запаснымі часткамі і камплектуючымі.