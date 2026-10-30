Парламентарыі абмяркуюць праект бюджэту на 2027 год і змены ў Падатковы кодэкс
У Авальнай зале ў цэнтры ўвагі - галоўны фінансавы дакумент. На чарговым пасяджэнні дэпутаты разгледзяць у першым чытанні законапраект "Аб рэспубліканскім бюджэце" на 2027 год, а таксама змены ў Падатковы кодэкс.
Падтрымка сацыяльнай сферы і нацыянальнай эканомікі застаюцца прыярытэтамі. У поўным аб'ёме захоўваецца і падтрымка сем'яў з дзецьмі: будаўніцтва сацыяльнага жылля, фінансаванне праграмы сямейнага капіталу і ўзвядзенне новых дзіцячых садкоў па дзяржінвестпраграме.
Парламентарыі таксама ратыфікуюць некалькі міжнародных пагадненняў і дакументаў, якія пашыраюць супрацоўніцтва з шэрагам краін.