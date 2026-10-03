"Патрэбна адзіная цвёрдая воля" - Турчын пра інтэграцыю новага тыпу ў ЕАЭС

Еўразійскі міжурадавы савет адобрыў пакет рашэнняў для запуску агульнага энергарынку. Ён запланаваны на студзень 2027 года. Кіраўнікі ўрадаў краін пяцёркі абмеркавалі стратэгічныя для ўсяго саюза пытанні.

У цэлым, беларускі бок адзначае, у саюзнай пяцёрцы неабходная інтэграцыя новага тыпу. Яшчэ на парадку прэм'ер-міністраў было некалькі пытанняў: ад лагістыкі да цыфравізацыі.

Мінск гэтымі днямі - цэнтр інтэграцыі. Ледзь завяршыліся перамовы на саюзным трэку, адгрымелі першыя кантракты на прамысловай выставе "ІНАПРАМ. Беларусь", а далей Еўразійскі міжурадавы савет зверыў гадзіннікі ў глабальным сэнсе. Графік быў максімальна шчыльным (гл. відэа).