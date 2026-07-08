Прэзідэнт Узбекістана ўсклаў кветкі да манумента Перамогі ў Мінску

Прэзідэнт Узбекістана прыбыў у Беларусь з афіцыйным двухдзённым візітам. Самалёт Шаўката Мірзіёева прызямліўся ў Нацыянальным аэрапорце Мінск.

Чакаецца, што падчас перамоў на вышэйшым узроўні кіраўнікі дзяржаў разгледзяць актуальныя пытанні двухбаковага супрацоўніцтва, а таксама перспектывы яго ўмацавання ў розных сферах. Цэнтральны напрамак у перагаворах - развіццё вытворчай кааперацыі і рэалізацыя сумесных праектаў. Да падпісання па выніках перамоў рыхтуюцца каля 20 дакументаў. Галоўны з іх - дэкларацыя аб усталяванні стратэгічнага партнёрства паміж Беларуссю і Узбекістанам.

Мінск і Ташкент звязаны не толькі эканамічна і палітычна, але яшчэ гістарычна. У гады Вялікай Айчыннай вайны тысячы воінаў-узбекістанцаў ваявалі на беларускай зямлі. Шаўкат Мірзіёеў пасля прыбыцця ў Беларусь усклаў кветкі да Вечнага агню ля манумента Перамогі.