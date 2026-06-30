Рыбакоў: Спробы запужвання ў адрас Беларусі недапушчальныя

Атака дрона на беларускі аўтобус з дзецьмі - гэта наўмысны акт гвалту і агрэсіі. Пра гэта заявіў пастаянны прадстаўнік Беларусі ў ААН Валянцін Рыбакоў на тэрміновым пасяджэнні Савета Бяспекі, скліканым у сувязі з атакай беспілотніка на аўтобус з беларускімі грамадзянамі ў Бранскай вобласці. Дыпламат паведаміў, што падчас агляду месца здарэння былі канфіскаваныя аб'екты з маркіроўкамі на ўкраінскай мове.

"Той, хто здзейсніў удар па беларускім аўтобусе, дзейнічаў наўмысна і правакацыйна. Такія дзеянні свядома накіраваныя на эскалацыю канфлікту і ўцягванне Беларусі ва ўзброены канфлікт паміж Расіяй і Украінай. Гэта спроба стварыць падставу для таго, каб сутыкнуць Беларусь з Украінай і ўцягнуць Беларусь у вайну. Кошт гэтых дзеянняў - на жаль, жыццё і здароўе грамадзян Беларусі", - падкрэсліў пастаянны прадстаўнік Беларусі ў ААН Валянцін Рыбакоў.

Ён заявіў, што любыя спробы запужвання і пагроз у адрас Беларусі і яе кіраўніцтва недапушчальныя. Мінск катэгарычна выступае супраць эскалацыі, заклікае да дыпламатыі, да перамоваў як адзіным інструментам для выхаду з канфлікту. Паводле слоў пастаяннага прадстаўніка, паміж Мінскам і Кіевам працягваецца прафесійны канфідэнцыйны дыялог для абмену інфармацыяй і пошуку пунктаў сутыкнення. Ён дае свае вынікі і будзе працягнуты.